À Mouscron, il n’y a pas d’âge pour participer au Nettoyage de Printemps: «Ce sont parfois les enfants qui éduquent leurs parents…»

Cette année, le Nettoyage de Printemps renoue avec son calendrier habituel, d’avant-Covid. À Mouscron, du 23 au 26/03, plus de 800 volontaires se sont inscrits via le site Be Wapp, et ont ainsi reçu le matériel nécessaire pour partir, secteur par secteur, à la chasse aux détritus en tout genre. « En termes d’équipes, on note une hausse assez nette de participants, c’est encourageant », se réjouit Laurent Vanschamelhout, de la cellule Environnement. Des retraités, des passionnés, des randonneurs, des sportifs, mais aussi de jeunes élèves font partie de cette « petite armée », prête à vider les rues et lieux publics de leurs canettes, papiers et autres mégots.