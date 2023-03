LaMeuse Foot | Les frères Jean-Sébastien (Seraing) et Guillaume Legros (Dison) entre émotions et nostalgie sur notre plateau!

Au sein de l’élite belge, le RFC Seraing demeure lanterne rouge et sait que le maintien sera bien difficile à obtenir à quatre journées de la fin de la phase classique. Jean-Sébastien Legros, passé T1 de Dison à adjoint de José Jeunechamps chez les Métallos avant d’en devenir coach principal, revient sur ces dernières semaines un peu difficiles sur le plan comptable. de videos « On n’a pas réussi à enchainer les victoires pour rester au contact d’Eupen et de Courtrai. C’est dommage parce que je pense qu’on l’aurait mérité. Depuis la reprise en 2023, on n’a pas vraiment été récompensés de nos efforts. Mais on va s’efforcer de représenter le club dignement jusqu’au bout. On a la chance d’être professionnels. On ne va pas au travail mais au football, c’est une chance comme celle de prester en Pro League. »

« Je voulais être maître de mon sort » Dans le Money-Time de l’émission, une grosse partie de la rubrique a été dédiée à son frère Guillaume. L’attaquant de Dison va raccrocher les crampons en fin de championnat après 22 ans en équipe première et presque 350 goals au compteur. Le goleador a pu voir certains de ses proches lui adresser un petit message. Jacques Beckers, Stéphane Huet, Eric Vandebon, Steve Dessart, Jonathan Negrin et Boris Dome.

« Ce que je ne voulais absolument pas, c’est qu’on me fasse comprendre qu’il était temps pour moi d’arrêter », dit le Welkenraedtois au moment d’évoquer sa décision. « Je voulais être maître de mon sort. C’était important pour moi de me dire que je pars à un moment où, moi, je l’ai décidé, et où je suis au top physiquement même si je n’ai plus la même vivacité que quand j’avais 25 ans. Le football, pour moi, ça reste de la performance, du dépassement de soi et de jouer le plus haut possible. »

Le titre en D3 avec Liège contre Verviers Les deux frangins se sont longtemps suivis (NdlR : et retrouvés aussi bien à la fin de la carrière de joueur de Jean-Sébastien et à ses débuts comme coach) pendant une grosse dizaine d’années dans des clubs renommés de la Province avant que Guillaume n’opte pour Sprimont et Jean-Sébastien pour les Luxembourgeois de Dudelange pour qui il a tout de même disputé 11 rencontres de Ligue des Champions. « Notre meilleur souvenir ensemble ? Notre titre à Verviers avec le RFC Liège en D3. Être champion avec mon frère devant notre papa, c’était le must », avance ce dernier.