Un poteau électrique tombe en travers de la rue de Fraigneux à Boncelles: d’importants embarras de circulation

Un poteau électrique est tombé en travers de la rue de Fraigneux, à Boncelles, à hauteur du croisement avec la rue des Tiges Blancs, indique ce jeudi la Ville de Seraing.

« L’accident n’a fait aucune victime mais cause actuellement d’importants embarras de circulation. Resa est sur les lieux afin d’évacuer au plus vite le poteau électrique. Pour l’heure, la rue de Fraigneux est donc inaccessible et une déviation est mise en place du côté de la rue des Cépées. »