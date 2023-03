«Gestion Municipale», le nouveau parti politique local auderghemois: «On veut continuer à contribuer au fonctionnement de la commune»

Christophe Magdalijns, Véronique Artus et Isabelle Désir avaient quitté les bancs de la majorité communale en 2022 en quittant la section locale de DéFI pour siéger comme indépendants dans l’opposition. Aujourd’hui, ils présentent leur nouveau parti : Gestion Municipale, inspiré de ce qui se fait déjà à Watermael-Boitsfort. Isabelle Désir est conseillère communale depuis 23 ans, elle siège également au conseil de police de la zone Marlow. Véronique Artus siège au conseil communal depuis 2006. Ancienne présidente du CPAS, elle n’avait pas été reconduite en 2018. Christophe Magdalijns est conseiller communal depuis 2012. Il a été président du CPAS, bourgmestre f.f. et est actuellement député régional.

Si Christophe Magdalijns n’est plus membre de la section locale de DéFI, il siège toujours au parlement bruxellois pour le groupe DéFI. Véronique Artus et Isabelle Désir ne sont plus membres de DéFI. « Nous sommes indépendantes, nous avons dorénavant l’occasion de nous exprimer au conseil communal. » Les trois élus affirment garder de bonnes relations avec les élus DéFI, « sauf avec les hautes sphères locales ».

Cinq axes et 15 propositions Avec ce nouveau parti, ils affirment leur volonté commune. « On veut continuer à contribuer au fonctionnement de la commune. Nous n’avons pas d’ambition personnelle. »

La démarche de ce mouvement se veut pluraliste, strictement locale, indépendante et avec un discours direct. Ils ont réfléchi à quinze propositions qui seront bientôt soumises à des consultations qui mèneront à un programme électoral ambitieux. Les trois conseillers communaux se basent sur cinq axes. Ils souhaitent faire de la commune un lieu de vie convivial et épanouissant, inclure tous les habitants, investir dans l’humain, s’engager pour la sécurité et la tranquillité mais aussi garantir des services publics forts et de qualité. Démarche citoyenne Ce nouveau parti compte déjà des soutiens de citoyens. Ils ont sondé des acteurs locaux afin d’avoir un retour sur leur projet. « On veut pouvoir rencontrer les habitants sans avoir une étiquette d’un parti. La politique communale se fait avec des citoyens, il y en aura certainement sur notre liste », souligne Véronique Artus. Gestion Municipale souhaite avoir un impact sur la politique locale en 2024. « Est-ce que DéFI Auderghem comptait encore sur nos trois profils ? Notre opinion c’est que non, on n’aurait pas été mis de côté si c’était le cas. » Ce nouveau parti compte profiter du renouvellement politique pour se faire une place. « On va entrer dans une nouvelle ère à Auderghem, Didier Gosuin qui est une figure marquante de la commune depuis 1976, ne sera plus candidat au mayorat. »