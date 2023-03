Le média Metro fait peau neuve

Le nouveau site web est déjà organisé en fonction des différents rendez-vous rédactionnels, annonce Metro. Une sélection de huit articles est «À la une» tandis que d’autres rubriques telles que «En vrai», «En bref», «WTF», «Urban life», «On The Move», «Culture», «Look Up» (transition écologique), «Jobs», etc. sont proposés aux lecteurs.

Le média gratuit annonce que l’ensemble du graphisme du journal sera modernisé avec une nouvelle typo, une introduction de la palette de couleurs utilisée en digital et de nouveaux éléments graphiques.

Metro précise également que son logo est modifié et qu’une nouvelle signature de marque fera foi: «Metro, ce que vous voulez vraiment savoir.»

Sa cible est bien définie: les générations Z et Y. Du coup, le contenu sera adapté si l’on se réfère au communiqué: «une préférence pour des textes courts, ’to the point’ et des formats multimédias.» Stéphanie Popović, directrice générale de Metro déclare: «Metro se veut le ’buddy’, le partenaire de ces jeunes actifs qui souhaitent être informés, suivre les dernières tendances ou encore découvrir les bons plans du moment.»