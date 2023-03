«Suzume» ouvrira la 41e édition du Festival international du film fantastique de Bruxelles

Ce film met en scène Suzume, une adolescente sautant d’une dimension à l’autre, essayant de sauver le monde d’une catastrophe imminente, aux côtés d’un chat et d’une chaise à trois pieds. Pas moins de 133 films seront proposés aux amateurs de grands frissons et de suspense : de la science-fiction, des thrillers, des films d’horreurs mettant en scène des monstres et autres créatures fantastiques.

Cette année, des réalisateurs espagnols seront mis à l’honneur. « The eldery » de Raul Cerezo et Fernando Gonzalez Gomez où il est question « de vieux qui font des ravages pendant la canicule et non l’inverse », est à l’affiche. « Coffee table » de Caye Casas ou « The Cuckoo’s Curse » de Mar Targarona figurent également parmi les neuf films espagnols qui seront diffusés lors de ce festival.