Des subsides pour changer le tracé du cours d’eau le Rhuyff, à Limbourg

On a beaucoup parlé du rôle de la Vesdre dans le cadre des inondations dramatiques de juillet 2021. Mais à Limbourg, les deux affluents du Rhuyff venant de Baelen et Henri-Chapelle ont aussi joué un rôle important.

Les ruisseaux ne savaient plus passer par leur cours naturel, qui avait d’ailleurs été dévié précédemment avec des angles droits. Et comme le niveau de la Vesdre avait monté et était plus haut que le point de confluence, ces ruisseaux ont débordé naturellement.

Pour que ça n’arrive plus, des travaux vont être réalisés. Un projet que le gouvernement wallon va financer dans le cadre du Plan de Relance.