Des demandeurs d’asile de Theux vont rendre la «Wallonie plus propre» ce vendredi

Les directeurs adjoints du centre Fedasil de Theux, Nadine Arcq et François Marquet, expliquent dans un communiqué de presse, vouloir rendre un peu à la communauté qui les accueille par cette action, qui sera la dernière avant la fermeture du centre temporaire de Theux le 14 avril prochain.

Ils sont demandeurs d’asiles, mais souhaitent participer au bien-être de la terre qui les accueille. Une vingtaine de personnes hébergées à Theux vont donc contribuer au grand nettoyage pour une « Wallonie plus propre », ce vendredi 24 mars.

Le centre temporaire de Theux, situé dans le Camping de Polleur, a ouvert en novembre 2022 pour une période de six mois. Il accueille essentiellement des familles de demandeurs d’asile (90 %) et une poignée de femmes et hommes isolés (10 %).