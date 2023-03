Un premier salon des aînés organisé ce samedi 25 mars à Sprimont

Le 25 mars, de 13 à 17 heures, se tiendra le premier salon des aînés de la commune de Sprimont. À l’occasion de cet événement, une trentaine d’exposants seront présents afin de rencontrer les seniors et de leur présenter les services qu’ils proposent. Plusieurs thèmes seront mis en avant.

« Le but est d’informer les aînés mais aussi leur entourage afin de permettre de maintenir ou d’améliorer leur autonomie, leur confort, leur mobilité, leur habitation, leur vie sociale et récréative, leur sécurité… », précise l’administration communale. Ainsi, divers organismes seront présents tels que la Croix-Rouge, le CPAS, l’atelier informatique de Louveigné, L’arbre à Papy’on, le Centre Sportif Local Intégré de Sprimont, CMH centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne, police SECOVA et bien d’autres encore.