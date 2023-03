Il braque le shop d’une station-service avec un couteau et un spray au poivre, à Lodelinsart: il repart avec 300€ en liquide et des paquets de cigarettes

C’est au moment de transférer l’argent de la caisse au coffre-fort que l’individu a fait irruption dans le magasin d’une station-service, sur la chaussée de Châtelet, à Lodelinsart.

Au comptoir, il a jeté un sac au vendeur lui demandant de remplir le sac avec la caisse et des paquets de cigarettes. Il a menacé le vendeur avec un couteau et un spray au poivre. Le malheureux employé s’est exécuté sans broncher, laissant près de 300 € et quelques paquets au voleur.