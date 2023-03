Oreye a inauguréle nouveau taxi social du CPAS

Le nouveau taxi social, inauguré mercredi 15 mars à Oreye, assurera une desserte de porte-à-porte sur le territoire d’Oreye. Il effectue des déplacements vers différents lieux pour les personnes à mobilité réduite, qui éprouvent des difficultés à utiliser les autres moyens de transport et pour les personnes de 65 ans et plus qui ne possèdent pas de véhicule.

Un petit verre lors de l’inauguration. - FB