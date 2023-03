Scandale au Parlement européen: la détention préventive de Marc Tarabella prolongée d’un mois

L’eurodéputé est inculpé, parmi d’autres personnes, dans l’enquête du parquet fédéral belge sur des faits présumés de corruption au sein du Parlement européen. Marc Tarabella affirme être innocent et dément toute implication dans ce système de corruption.

Plusieurs personnes sont inculpées dans ce dossier, parmi lesquelles Pier Antonio Panzeri, ex-député européen et fondateur de l’ONG Fight Impunity, Eva Kaili, l’ancienne vice-présidente du Parlement européen, Francesco Giorgi, le compagnon de celle-ci et ancien assistant parlementaire de Panzeri, ainsi que le lobbyiste Niccolo Figa-Talamanca et Luca Vinsentini, ancien secrétaire général de la Confédération syndicale internationale. Le député européen Marc Tarabella est également inculpé, après avoir été arrêté le 11 février 2023, soit deux mois après les autres.