La fièvre du local est passée: «c’est l’heure de se réinventer», affirme le gérant de l’épicerie locale «Au Maraîcher » à Binche

Ils ont été les vedettes durant la crise du coronavirus mais ils attirent beaucoup moins depuis la reprise de la vie active. Les produits locaux, de circuits courts prennent de plein fouet le contrecoup du retour à la vie active.

Luigi Marotta le remarque dans son épicerie locale, « Au Maraîcher » à Binche, l’affluence qu’il a connu pendant la période du coronavirus n’est plus là. « Il y a plusieurs produits qui fonctionnaient très bien et qui attirent moins. Les fleurs de sels à la belge, les alcools locaux, les confitures. À stock égal, il me faut maintenant deux mois pour écouler ce que je faisais en une semaine durant cette période », explique le gérant.