Licenciement de Peter Bossaert: l’Union belge met sur pied une task force pour trouver son successeur

Cette task force va dans un premier temps chercher un CEO ad interim à court terme, avant un successeur à Peter Bossaert à plus long terme. Elle sera composée du président de l’Union belge Paul Van den Bulck, Pascale Van Damme (administratrice indépendante), Marc van Craen (administrateur au nom de Voetbal Vlaanderen), Philippe Godin (administrateur au nom de l’ACFF) et Peter Willems (administrateur au nom de la Pro League).

«Après le licenciement de Peter Bossaert, nous voulons rétablir le calme et assurer la continuité au sein de la gestion de l’URBSFA», déclare Paul Van den Bulck, cité dans le communiqué. «Le Comité de Direction, qui, avec les collaborateurs, a accompli un travail fantastique ces dernières années, a tout notre soutien à cet égard. Entre-temps, nous travaillons à une solution structurelle à plus long terme. Et surtout, nous voulons que les joueurs et le staff des Diables Rouges travaillent en toute sérénité en vue de l’important match international demain contre la Suède, que nous attendons tous, joueurs, staff, supporters, employés et membres du Conseil d’Administration de l’URBSFA».