Les étranges mystères autour de la mort de Paul P., 86 ans: «Je n’ai pas connu cela très souvent»

Dans l’enquête autour de la mort de Paul P., 86 ans, d’Heers, les trois membres de sa famille ont été libérés. Les autopsies internes et externes n’ont pas permis de connaître la cause du décès, rapporte HBVL. Il était décédé ce mercredi, et a retrouvé chez lui par la police.

Entrer dans la maison ne fut pas une chose aisée : cinq chèvres vivaient dans la maison. « Elles vivaient dans le salon, au milieu de leurs propres excréments », a déclaré Rudi Oyen, du Centre de sauvetage des oiseaux et des mammifères.