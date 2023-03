Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Qu’est-ce qui coince ? Depuis le début février, la majorité PS-MR-Ecolo à la Fédération Wallonie-Bruxelles se déchire sur la demande des Universités de Mons et de Namur de pouvoir organiser des masters en médecine, même si les deux dossiers ne sont pas liés. Le PS et Écolo estiment que ça permettrait de réduire la pénurie de médecins en Wallonie et de soutenir le développement du Hainaut. La ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR), refuse d’y souscrire. Elle justifie sa position budgétairement, aussi en raison du contingentement de médecins qui ne permettra pas demain à la Fédération d’avoir plus de diplômés, même avec deux masters supplémentaires. Arguments et contre-arguments fusent, mais les discussions s’enveniment.