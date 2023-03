Scandale à Lobbes: «C’est du harcèlement et un comportement indigne du bourgmestre, j’invite Lucien Bauduin à faire un pas de côté»

Les faits révélés dans La Nouvelle Gazette ce jeudi ont fait l’effet d’une bombe dans la petite commune de Lobbes. Pour rappel, une majorité du personnel de l’administration a effectué un signalement à la médecine du travail pour, entre autres, dénoncer le comportement du bourgmestre Lucien Bauduin. Ce dernier est accusé de tenir des propos insultants, dénigrants et d’être omniprésent. En plus, depuis son entrée en fonction voici deux ans, une bonne dizaine d’employés ont présenté leur démission, ce qui crée aussi une surcharge de travail pour les agents encore en poste. Lire aussi De graves accusations portées par des membres du personnel contre le bourgmestre de Lobbes Lucien Bauduin, «des insultes et propos dénigrants…» Steven Royez (Engagés), bourgmestre en début de législature avant un renversement d’alliance qui l’a envoyé dans l’opposition, ne mâche pas ses mots face à cette situation.

« Mes premières pensées vont au personnel victime de la situation. Le comportement de Lucien Bauduin est indigne d’un mayeur. Les faits sont graves et peuvent être repris comme du harcèlement, d’après mes informations », lâche-t-il. « Il y a aussi un problème de gestion et de vision, vu les nombreux postes non complétés. Je propose donc au bourgmestre d’effectuer un pas de côté. Sans cela, j’invite toutes les personnes ouvertes à la discussion à construire une majorité alternative, pour ramener de la sérénité. »

Il enfonce le clou : « Si on continue avec Lucien Bauduin, on va vers une mise sous tutelle puisque la Commune ne pourra plus assurer ses missions légales. Là, on ne se trouve pas dans une crise politique, mais institutionnelle. Nous devons nous montrer responsables. »

« La mémoire courte » De son côté, Lucien Bauduin (PS) campe sur ses positions. « Steven Royez a la mémoire courte. Les départs au sein de l’administration ne constituent pas une nouveauté. Entre 2018 et 2019, il y en avait déjà eu neuf. Pour le reste, quand on me décrit comme un bourgmestre intrusif, je rappelle que Marcel Basile (NDRL : Engagés / mayeur lors de la précédente mandature) était tout le temps présent au sein de l’administration, ce qui n’est pas mon cas. Je m’autorise des réunions avec les services pour faire avancer les dossiers, mais je respecte l’autorité du directeur général pour le reste. De même, je ne suis pas le seul à prendre les décisions à la tête de la Commune, je fais partie d’un Collège. Vu tous ces éléments, je suis abasourdi par les accusations portées à mon encontre. » Alors qu’une majorité du personnel de l’administration a contacté la médecine du travail pour signaler le problème, Lucien Bauduin ne se remet pas en question. « Par contre, j’entends aussi circuler d’autres allégations, plus graves encore que celles reprises dans les articles. Fort logiquement, là, je me réserverais également le droit de porter plainte pour diffamation. » Il n’entend donc pas effectuer le moindre pas de côté. « En 2018, plusieurs familles politiques s’étaient associées pour nous écarter, alors que nous avions réalisé le meilleur score électoral. Est ensuite arrivé le changement de majorité, logique, en 2020. Et à l’heure actuelle, Steven Royez essaye par tous les moyens de contacter les uns et les autres pour retrouver le mayorat. »