La quote-part réclamée ici aux communes associées concerne les services de transport de malades et de blessés assurés par le Centre Régional d’Aide Médicale Urgente de Charleroi – mieux connu sous son appellation courte, le CRAMU – pour les années 2016 à 2021.

Quelques repères pour poser le décor… Le CRAMU a été créé en 2002 par l’ISPPC, la Clinique Notre-Dame de Grâce de Gosselies et le Grand Hôpital de Charleroi. Avec pour mission de gérer les services mobiles d’urgence et de réanimation. Avec la création de la Zone de Secours Hainaut Est, en 2016, et la régulation du 112 qui traite les appels d’aide médicale urgente et d’intervention urgente des pompiers, elle a aujourd’hui perdu sa raison d’être. Le CRAMU de Charleroi est d’ailleurs en cours de dissolution

Pendant des années, la Ville de Charleroi, via le budget du CHU, a assuré une dotation annuelle de l’ordre de 175.000 euros au CRAMU, pour lui permettre d’opérer. Mais à partir de 2016, c’est le CHU qui a honoré à titre provisionnel les factures liées aux prestations du CRAMU. Soit au total, 1.047.000 € pour les années 2016 à 2021.