L’année 2022 a été une année record pour le commerce transfrontalier. Selon les chiffres de la Fevia (la Fédération de l’industrie alimentaire belge), trois Belges sur dix vont faire leurs courses à l’étranger. En moyenne, ces clients s’y sont rendus huit fois sur l’année, soit une moyenne d’une visite toutes les six semaines.

58 % des achats ont été effectués en France, alors que l’Hexagone ne représentait encore que 43 % des achats transfrontaliers trois ans plus tôt. Suivent ensuite les Pays-Bas (22 % des achats), et l’Allemagne et le Luxembourg (20 %). Les Belges ont principalement acheté des boissons, alcoolisées et non alcoolisées chez nos voisins (30 % des achats), de la viande (12 %) et du pain et des céréales (11 %). Le ticket de caisse moyen s’élève à 45 € mais à 53 € en France.