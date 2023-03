Valéry Dvoinikov a été plébiscité «Liégeois de l’Année 2022» par les lecteurs de La Meuse pour s’être occupé de 200 familles ukrainiennes à Liège

« La Meuse a toujours voulu mettre en valeur toutes les initiatives positives de la région liégeoise, a commenté Gaspard Grosjean, le rédacteur en chef. Et le plus dur cette année, cela a été de limiter ce nombre à 20. »

La qualité des 20 candidats qui se sont révélés durant l’année 2022 est sans doute aussi la raison pour laquelle le vote a atteint cette année le record de plus de 18.250 votants différents. Les résultats n’en sont donc que plus intéressants.

Dans la catégorie « Medias, People, Culture », le gagnant est Arnaud Delvenne, le finaliste du concours Top Chef. « Je n’ai peut-être pas gagné le concours télévisé, a-t-il commenté, mais ce prix est tout aussi important pour moi car Liège est de plus en plus fort tous les jours et je suis content de participer à son rayonnement. »

Dans la catégorie « Citoyenneté », c’est Valéry Dvoinikov qui l’a emporté. Ce Liégeois d’origine ukrainienne a depuis le début de la guerre fait sortir d’Ukraine plus de 200 familles et a réussi à leur trouver un hébergement dans la région liégeoise. Ill s’occupe encore aujourd’hui d’aider ces 500 personnes. « Je suis avant tout Liégeois, a-t-il expliqué et ici, les gens ont vraiment le cœur sur la main. Je dédicace ce prix à tous les Ukrainiens et, si la victoire est encore loin, elle sera là un jour. »

Dans la catégorie « Sports », c’est l’athlète de Handisports Maxime carabin qui a été plébiscité. Très ému, il n’a pu dire que « Super content » une fois sur la scène avant de fixer son objectif pour cette année « ramener la médaille d’or au championnat du monde. »

Dans la catégorie « Insolite », c’est la première femme à devenir pompier à Liège qui l’a emporté haut la main. « J’ai promis que j’allais mettre un fut à la caserne si jamais j’étais élue », a-t-elle lancé, provoquant un éclat de rire générale.

Dans la catégorie « Économie » enfin, c’est le duo de jeunes entrepreneurs liégeois issus des HEC, Thomas Mémurlin et Roberto Navarro qui ont obtenu le plus de voix. À la tête des « Huggies Bar », ils emploient aujourd’hui plus de 250 personnes. « On a comptabilisé l’an dernier nos 10 ans d’existence justement, c’est une super-manière de les fêter », a commenté ce dernier.

Le grand gagnant

Il a fallu alors désigner « LE Liégeois de l’année » parmi ces cinq gagnants dans leur catégorie. Et là, c’est le vote de tous les journalistes de La Meuse qui décidait. Et c’est Valéry Dvoinikov qui a été désigné.

Très ému en remontant sur la scène, il a déclaré : « C’est une immense fierté pour moi parce qu’aujourd’hui, c’est d’abord la solidarité des Liégeois qui a été récompensée et leur grande humanité. Vous êtes géniaux ! »

Tonnerre d’applaudissements dans la salle où se trouvaient notamment les ministres Christie Morreale, Sarah Schlitz et Philippe Henry, ainsi que de nombreux représentants d’associations et entreprises.