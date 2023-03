Une page d’histoire se tourne à RTL-TVI: Pascal Vrebos ne fera plus «L’invité», le célèbre journaliste passe la main!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ça bouge encore au sein de RTL. Selon nos informations, Pascal Vrebos, le plus célèbre visage de la télévision belge du dimanche midi, va arrêter ses rendez-vous politiques sur la chaîne. Il n’animera plus « L’invité » et passera la main à un(e) autre journaliste.

Les téléspectateurs vont devoir s’habituer à ce gros changement. Depuis 2000, ils sont très nombreux à suivre chaque dimanche ce rendez-vous au cours duquel Pascal Vrebos reçoit un invité politique pour une interview en toute sincérité et sans langue de bois. L’annonce officielle de ce changement devrait être annoncée la semaine prochaine par RTL.