Une ambulancière victime d’une violente agression en pleine intervention: «J’ai craint pour ma vie»

« Il m’a frappé le dos et la tête »

Elle raconte cette horrible scène : « Il a saisi mon bras et l’a tordu dans mon dos. De son autre main, il m’a frappé le dos et la tête. Sa petite amie est restée là, pétrifiée, mais elle a fini par ouvrir la porte d’entrée. J’ai pu me dégager légèrement et me diriger vers la porte. Ma collègue s’est alors précipitée à son tour, mais elle a rapidement reçu un coup de poing sur la poitrine. J’ai alors pu me détacher complètement et m’enfuir à l’extérieur ».