Visite d’État en Afrique du Sud: des batteries pour répondre aux problèmes électriques, «c’est un domaine dans lequel la Belgique excelle»

Le pays dépend encore fortement du charbon, explique Bruno Reyntjens, le directeur commercial de l’Institut technologique flamand. Investir dans des batteries de stockage en combinaison avec le passage à l’énergie éolienne et solaire, constitue une solution au problème énergétique sud-africain, selon lui. En outre, la capacité de stockage des batteries offre également des opportunités pour mettre en place des réseaux énergétiques à petite échelle dans les zones reculées.

Plus tôt dans la journée, le roi Philippe et le président sud-africain Cyril Ramaphosa avaient déjà abordé la question lors d’une rencontre au CSIR. Aux yeux du monarque belge, «la promotion des nouvelles technologies pour une transition équitable vers une énergie propre» constitue d’ailleurs l’un des éléments les plus importants de la visite d’État.

« La Belgique a fait ses preuves »

L’Afrique du Sud veut «révolutionner» son secteur de l’énergie, et réduire ainsi ses émissions de carbone, a expliqué Cyril Ramaphosa. «Nous recherchons activement des investissements dans le secteur de l’énergie, avec un accent sur les énergies renouvelables et l’hydrogène», souligne le chef de l’État sud-africain.