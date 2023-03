Maria Del Rio se confie à l’occasion de son 50e anniversaire: «Je me sens plus sereine que jamais»

Il est clair que c’est un cap. En tant que femme, on appréhende forcément un peu les 50 ans, notamment à cause de ce que la société impose. Ça implique une certaine urgence. Vous savez, je suis une grande angoissée. J’ai toujours eu peur du temps qui passe. J’ai une espèce de fragilité en moi qui provoque certainement cette angoisse. Je me suis toujours inquiétée du futur, sans jamais vraiment profiter de l’instant présent. Ce sentiment s’atténue au fil des années mais demeure toujours bien présent.

Tous les animateurs de la chaîne n’ont pas droit à une telle exposition pour leur anniversaire…

J’en ai conscience ! Depuis mon plus jeune âge, je ne suis jamais parvenue à m’auto-valoriser. J’ai toujours éprouvé un manque de reconnaissance, alors que la vie m’a toujours gâtée. Cette émission que m’offre RTL-TVI est un merveilleux cadeau et une magnifique marque d’estime. C’est très motivant. J’en avais vraiment besoin.

Quelles surprises vous ont été réservées ?

Je suis retournée dans l’école de mon enfance, là où j’ai passé une grande partie de ma vie. De nombreux souvenirs sont remontés à la surface. Je me suis ensuite rendue au théâtre, là où j’ai joué pendant tellement d’années. La salle était remplie de fans. Cette démonstration d’amour m’a fait le plus grand bien.

Gardez-vous réellement un bon souvenir de votre scolarité ?

Oui, mais je ne m’aimerais pas y retourner. Ça n’a pas toujours été facile, notamment en primaire. J’étais une enfant fragile, j’ai été victime de harcèlement. Ces moments difficiles m’ont permis de gagner en force et en assurance. J’ai surtout eu la chance d’être bien entourée. Avoir évoqué le sujet à l’antenne de Radio Contact m’a libérée. Si j’ai pu aider d’autres personnes grâce à mon témoignage, j’ai tout gagné. Aujourd’hui, j’apprends à ne plus tenir compte des critiques, mais il est clair que ça ne fait jamais plaisir. Ça vient forcément réveiller en moi la petite fille qui s’en est pris plein la gueule.

Vous avez une relation fusionnelle avec votre fils Diego.

C’est vrai ! Je suis fière de lui. Il est drôle, autonome et très proactif. Vous savez, la maternité a tout changé chez moi. J’ai fait le choix de ne plus être comédienne pour pouvoir m’occuper de mon enfant. Il est la plus belle responsabilité de ma vie. J e suis convaincue que rien n’arrive par hasard. J’ai vécu un divorce et beaucoup de souffrances, j’ai parfois animé le « Good Morning » dans des états que les auditeurs ne soupçonnent pas... Pourtant, je n’ai rien laissé transparaître. Ma mission est de faire du bien aux gens. J'y tiens !

Votre compagnon Laurent vous a apporté une forme de sérénité.

Je confirme. Il a changé ma vie. Je me sens plus sereine que jamais et enfin libre d’être moi. Il m’a apporté une confiance que je n’avais pas. C’est grâce à lui que je suis parvenue à créer Lela, ma marque de cosmétiques.

Allez-vous rempiler pour une prochaine saison du « Good Morning » ?