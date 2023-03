Qualifications Euro 2024: entame réussie pour l’Angleterre, qui s’offre le choc contre l’Italie (vidéo)

Au stade Diego Maradona de Naples, l’Angleterre a remporté 1-2 le duel du Groupe C des qualifications pour l’Euro 2024 entre les finalistes de l’édition précédente. Declan Rice (12e) et Harry Kane sur penalty (44e) ont mis fin à la série de six matches sans succès des Three Lions contre les Azzurri. Mateo Retegui a réduit l’écart pour la Squadra (56e). Dimanche, l’Italie se rend à Malte et l’Angleterre reçoit l’Ukraine, au repos jeudi.

La première occasion a été pour les Italiens avec Giovanni Di Lorenzo, qui a raté sa reprise de volée sur un centre de Domenico Berardi au point de penalty (3e). Mais les Anglais se sont mis en route et Gianluigi Donnarumma a dévié de justesse un tir de Jude Bellingham (12e). Par contre, le gardien italien s’est montré moins réactif lorsque, sur corner, Bukayo Saka a trouvé Kane dont le tir a été repoussé par Leonardo Spinazzola et sur le rebond, Rice a catapulté le ballon au fond (12e, 0-1). L’Italie a accusé un peu le coup et sur un penalty pour une faute de main de Di Lorenzo, Kane est devenu le meilleur buteur de l’Angleterre avec 54 buts (44e, 0-2).