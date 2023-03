Qualifications Euro 2024: première victoire pour Roberto Martinez avec le Portugal, Ronaldo inscrit un doublé (vidéo)

Pour son entrée dans les qualifications pour l’Euro 2024 (Groupe J), le Portugal a pris la mesure du Liechtenstein 4-0 avec des buts de Joao Cancelo (8e), Bernardo Silva (47e) et Cristiano Ronaldo (51e pen, 63e).

Tout a bien démarré pour la Seleçao puisque sur un corner repoussé par Benjamin Buchel, Cancelo a marqué son 8e but en 42 matchs (8e, 1-0). Malgré leurs 70% de possession de balle, les Lusitaniens n’ont pas fait le trou face à des adversaires disposés en 6-3-1, incapables de faire deux passes sans perdre le ballon. Buchel a bien dévié des tirs de Joao Felix (19e) et de Palinha (38e), mais Ronaldo a manqué sa reprise de la tête (34e) et Silva n’a pas profité d’un lâcher de ballon du gardien adverse (27e).