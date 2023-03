Sommet européen: un «update géopolitique» est nécessaire sur les traités européens de libre-échange, selon De Croo

«Il y a une demande très forte (au Conseil) de faire une sorte d’update géopolitique de tout ce qu’on fait. Les traités commerciaux restent un des outils les plus importants de l’UE, et le monde a beaucoup changé en cinq ans», a commenté M. De Croo, se référant à l’époque de la fronde wallonne contre le CETA (2016).

Cet accord de libre-échange entre l’UE et le Canada est entré en vigueur provisoirement mais n’a encore été ratifié que par le Fédéral et la Flandre.

Or l’Europe a «la volonté de rester le bloc commercial le plus important du monde, continuer à faire du commerce avec le reste du monde. Mais un peu plus de stratégie, un peu moins de naïveté», a réclamé M. De Croo.