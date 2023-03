Trump ne sera probablement ni inculpé ni «arrêté» cette semaine à New York

Le milliardaire républicain de 76 ans, qui rêve de «reconquérir» la Maison Blanche en 2024, doit répondre devant la justice de l’Etat de New York et son procureur pour Manhattan, Alvin Bragg, d’une affaire de paiement de 130.000 dollars à l’actrice de films X Stormy Daniels en 2016, avec qui il aurait eu une liaison.

Cela n’a pas empêché New York -- sa police, sa justice et la presse -- d’être suspendue toute la semaine aux hypothétiques comparution, inculpation et même brève «arrestation» du 45e président américain. Ce qui serait sans précédent aux Etats-Unis.