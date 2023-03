La fédération du secteur automobile appelle les automobilistes à remplacer les pneus d’hiver par des pneus d’été: «Planifiez sans tarder un rendez-vous»

En effet, rouler avec des pneus hiver lorsque la température dépasse les 7ºC, augmente la distance de freinage et diminue la tenue de route.

« Circuler avec des pneus d’hiver en été est légal mais produit un effet négatif sur le comportement routier de la voiture et sur la sécurité routière », affirme son porte-parole Filip Rylant.

La fédération invoque également des raisons économiques. Les pneus d’hiver s’usent plus vite en été et engendrent une consommation en carburant plus élevée que les pneus d’été lorsque la température est supérieure à 7ºC.