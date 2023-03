Réforme des retraites en France: une nouvelle nuit de violences dans tout le pays

Entrée dans son troisième mois, la contestation dans la rue a rassemblé jeudi entre 1,089 million de manifestants (ministère de l’Intérieur) et 3,5 millions (syndicat CGT) pour la 9e journée de mobilisation. Les débordements dans la nuit ont été conséquents : porte de la mairie de Bordeaux (sud-ouest) incendiée, « scènes de chaos » dénoncées par la maire de Rennes (ouest), canons à eau à Lille (nord) et Toulouse (sud-ouest), manifestante avec un pouce arraché à Rouen (nord-ouest), commissariat pris pour cible à Lorient (ouest) etc.

A Paris, des violences ont éclaté en tête de la manifestation avec leur lot de vitrines brisées et de mobilier urbain détruit, et des incidents se sont poursuivis en soirée dans le sillage de cortèges dits « sauvages ». A rebours d’un défilé où la grande majorité des manifestants a marché pacifiquement.