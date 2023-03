La tuberculose en passe de redevenir la maladie infectieuse la plus mortelle au monde devant le coronavirus

La tuberculose sera bientôt la cause de mortalité principale résultant d’une maladie infectieuse dans le monde, affirme vendredi, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, un communiqué d’Action Damien sur la base du dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En Belgique, le nombre de cas de tuberculose a augmenté de 5% en un an.

«La pandémie de Covid-19 a été un désastre pour la lutte contre la tuberculose dans le monde», affirme le Dr Lena Fiebig, responsable Programmes de la Fondation Damien. «En 2020 et 2021, les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose ont permis de dépister et de traiter 5,8 et 6,4 millions de patients sur les 10,1 et 10,6 millions estimés respectivement pour chacune de ces deux années. Les personnes qui étaient suivies n’ont pas toujours pu accéder à leur traitement ni le poursuivre à cause de la pandémie».