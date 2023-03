David Dehenauw prévient les Belges pour ce vendredi après-midi: «Des averses parfois fortes et orageuses par endroits, mais…»

Un vaste complexe dépressionnaire, qui s’étend au large de l’Irlande jusqu’en Scandinavie, dirige un flux soutenu de sud-ouest vers nos régions. Aujourd’hui et demain, nous basculerons dans des courants maritimes plus frais mais instables, propices au développement d’averses voire d’orages.

David Dehenauw écrit d’ailleurs à ce sujet sur Twitter : « Nébulosité variable avec parfois des averses, l’après-midi parfois par endroits fortes et orageuses, mais à ce moment plus sec au littoral, 11-14 degrés, 5 Bf SO, 6 au littoral, rafales jusqu’à 70 km/h, sous un orage peut-être davantage ».