Une soirée cauchemardesque pour les habitants hier soir: «Nous avons entendu un grand BOUM et vu de la poussière sortir des fenêtres»

Le bâtiment venait à peine d’être rénové, comme nous l’apprend Het Laatste Nieuws. Pourtant, ce jeudi soir sur les coups de 22 heures, la maison située sur la Kuringersteenweg à Hasselt s’est effondrée. En deux temps.

« Nous avons entendu un grand bang et vu de la poussière sortir des fenêtres. Ensuite, nous avons immédiatement appelé la police et ils ont appelé les pompiers », explique des riverains à nos confrères. « Nous nous sommes rendormis, mais à 5 heures, nous avons été réveillés par une détonation encore plus forte. Le bâtiment s'est complètement effondré »