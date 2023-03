Un chauffeur De Lijn violemment agressé par deux passagers: il leur avait simplement fait une remarque quand ils sont montés dans son bus…

Quelque 60% des bus De Lijn en périphérie bruxelloise et dans la région Louvain-Malines ont pris leur service vendredi matin malgré l’action engagée par les syndicats ACV, ACOD et ACLVB pour exiger davantage de mesures contre les cas d’agression à l’encontre du personnel.

Les syndicats veulent davantage de postes de conduite fermés, un personnel de sécurité plus nombreux et mieux formé, ainsi qu’un meilleur soutien et une meilleure orientation pour les victimes d’agression. Des mesures plus strictes et plus fermes doivent également être prises à l’encontre des auteurs d’agressions, selon M. Thys.