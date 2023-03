Le secteur technologique prudent sur ses prévisions de croissance cette année

Le secteur clôture 2022 sur une croissance de son activité de l’ordre de 3% et une augmentation de 7.200 emplois, indique la fédération sectorielle dans un communiqué diffusé vendredi. Des résultats «plutôt satisfaisants mais freinés par la guerre en Ukraine et ses conséquences».

L’industrie continue à faire face à des défis majeurs sur le marché du travail en Belgique, car le potentiel du secteur reste sous-utilisé, les postes vacants n’étant toujours pas pourvus. En 2022, le nombre de postes vacants est resté à un niveau record, supérieur à 20.000. «Le secteur technologique belge emploie 327.000 personnes, ce qui signifie que le taux d’inoccupation est supérieur à 6%, ce qui est très élevé. Trouver des talents suffisants et correctement formés reste donc un énorme défi», commente Bart Steukers.

Au rang des incertitudes planant sur 2023, Agoria avance la guerre en Ukraine, les manoeuvres protectionnistes américaines au travers de l’Inflation Reduction Act, et la manière dont la Belgique mettra en oeuvre le Pacte vert de l’Union européenne. La réforme fiscale présentée récemment par le gouvernement fédéral ne rassure pas non plus le secteur.