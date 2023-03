«J’étais assez complexé»: François Civil se confesse dans le premier épisode de la saison 2 de «Hot Ones» (vidéo)

Invité aux côtés de Pio Marmai pour le premier épisode de la nouvelle saison de « Hot Ones » sur YouTube, François Civil s’est livré sur ce qu’il a vécu adolescent.

Le principe de l’émission est simple : manger des sauces pimentées et répondre à des questions. Pio Marmai et François Civil étaient les deux premiers invités de la nouvelle saison de « Hot Ones » sur la chaîne YouTube « Studio Bagel ».

Le piment agit sur nous comme déshinibiteur de nos pensées. Il est plus facile de parler des choses enfouies. Au milieu de l’émission la question posée par Kyan Khojandi portait sur l’adolescence et le collège. François Civil livre directement la vérité sur sa personne « J’étais terrible pour mes parents, je faisais pas mal de conneries. J’étais assez complexé, comme beaucoup de jeunes je pense. »