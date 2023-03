Des élèves victimes d’une intoxication alimentaire à Malmedy: les cars sont repartis vers Thuin

Ça s’est passé à l’auberge de jeunesse de Malmedy, comme l’a signalé Vedia. Des enfants de 2e secondaire d’une école de Thuin ont commencé à être malades durant la nuit et à présenter des symptômes graves de vomissements et de diarrhées.

Plus précisément de premiers symptômes sont apparus jeudi soir mais c’est dans la nuit, vers 4 heures du matin, que le plan d’urgence a été activé vu que de plus en plus d’enfants étaient concernés.

Dix d’entre eux ont dû être hospitalisés selon le bourgmestre de Malmedy, qui précise que sept ambulances et deux Smur ont été envoyés sur place. Quatre enfants ont été envoyés à Verviers, quatre à Malmedy et deux à Eupen.

Et une vingtaine d’enfants, malades mais moins gravement, sont restés à l’auberge sous surveillance.

Quant aux enfants sans symptôme, ils ont été déplacés au Malmundarium avant leur retour ce vendredi à Thuin. L’école avait envoyé 139 personnes dont 124 élèves à Malmedy.

Retour en car… avec une ambulance

Ce vendredi matin, les enfants « sains » ont pris un petit-déjeuner puis sont retournés vers 10 h 30 en direction du Hainaut. Dans les trois cars qui les avaient conduits à Malmedy vu que les trois chauffeurs – comme tous les adultes qui accompagnaient les enfants d’ailleurs – ne sont pas malades.

« Les cars sont accompagnés par une ambulance parce que des symptômes peuvent se déclencher pendant le trajet. Et puis il peut y avoir un facteur psychologique », explique Jean-Paul Bastin, le bourgmestre de Malmedy. « Et sur place il y aura une ambulance et un médecin pour accueillir les enfants. Et les hôpitaux de la région sont prévenus en prévention. »

La SWDE a mené des analyses en fin de matinée. - M.D.P.

Durant la matinée, la vingtaine d’enfants malades – rejoints ce matin par trois enfants supplémentaires qui ont déclenché des symptômes tardivement – était récupérée progressivement par leurs parents.

Quant aux dix enfants à l’hôpital, ils retourneront progressivement chez eux dans la journée sauf un qui est davantage touché.

« Le car est arrivé à 14 h 45, la commune a pris les choses en mains pendant que j’étais encore sur place pour accueillir et rassurer les parents », explique Lucien Delcouque, directeur de l’Institut Notre-Dame de Thuin. « Il n'y a pas eu de débordement, toute la démarche mis en place par la commune de Malmedy fonctionne, le protocole a été bien mis en place, il est efficace. »