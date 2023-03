«Moi? Mais qu’est-ce que je leur dis?»: Maria Del Rio se retrouve à prendre les commandes dans «La meilleure friterie» (vidéo)

« La meilleure friterie » était de retour ce jeudi soir sur RTL-TVI. Après Liège et le Brabant wallon, c’était au tour du Hainaut d’entrer dans la compétition, avec Émilie Dupuis comme ambassadrice.

Parmi les candidats pour cette province, on retrouvait Ben et Nathy, de la friterie « Al’Baraque à Frites » à Mouscron. Le couple a d’abord reçu le jury composé du couple Decorte, d’Arnaud Delvenne et de David Antoine. Tous ont particulièrement apprécié cette friterie, lui accordant la note de 9 sur 10.