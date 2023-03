Guerre en Ukraine: le Danemark va remonter un objet qualifié de suspect par Vladimir Poutine

« L’Agence de l’énergie a proposé à la société propriétaire, Nord Stream 2, de participer à l’opération de récupération », a-t-elle indiqué dans un communiqué jeudi soir, six mois après la spectaculaire opération de sabotage contre les gazoducs Nord Stream 1 et 2.

L’agence a diffusé une photo de l’objet, qui fait selon elle 40 cm de haut et 10 cm de diamètre.

« Il est possible que l’objet soit une bouée fumigène maritime. Cela fera l’objet d’examens complémentaires », écrit l’agence.

La découverte de cet objet, repéré par Gazprom, avait été révélée par Vladimir Poutine lui-même il y a deux semaines, le président russe évoquant un possible rôle dans les sabotages.

« Des spécialistes estiment que c’est peut-être une antenne pour recevoir un signal pour activer un engin explosif, qui pourrait être placé dans cette (partie) du gazoduc », avait affirmé le chef de l’État russe à la chaîne de télévision Russia 24.

Près de six mois après les explosions qui ont touché les gazoducs Nord Stream 1 et 2, la responsabilité de l’attaque sous-marine reste encore mystérieuse malgré des enquêtes criminelles dans les pays frontaliers du sabotage (Allemagne, Suède et Danemark).