Diables rouges: voici à quoi devrait ressembler le premier onze de base de Domenico Tedesco face à la Suède

Les Diables Rouges débutent leur campagne de qualification pour l’Euro 2024 ce vendredi soir face à la Suède, adversaire le plus solide sur papier. Un premier match qualificatif, mais également le premier match pour Domenico Tedesco à la tête de notre équipe nationale. Qui dit premier match dit premier onze de base. Et forcément, on devrait voir de nouvelles têtes ! de videos Domenico Tedesco devrait opter pour une défense à 3, comme lors de l’ère Roberto Martinez. Un système que les Diables connaissent déjà et qui semble inévitable au vu des latéraux que nous avons à disposition.

Parmi les trois défenseurs centraux, on devrait retrouver Vertonghen qui conservera la confiance du coach de par son expérience, accompagné d’Arthur Theate, incontournable à Rennes et qui devient de plus en plus un patron. À droite, le coach allemand pourrait opter pour Zeno Debast, qui enchaîne les bonnes prestations avec Anderlecht.

Les côtés : le dilemme Sur les côtés, nul doute que Thomas Meunier ne sera pas de la partie, lui qui est en manque cruel de rythme depuis des mois à Dortmund. Il reste donc trois joueurs pour deux places. On peut vraisemblablement penser que Tedesco optera pour Castagne à droite et Carrasco à gauche. Mais il est également possible qu’il donne une chance à Saelemaekers, capable de faire facilement tout le flanc droit…

Au milieu de terrain, on devrait retrouver Onana et Lavia. Les deux joueurs performent en Premier League et constitueraient un milieu de terrain solide et complémentaire.