«C’est horrible», «On va passer à autre chose»: malaise entre Virginie Efira et Pierre Niney quand ce dernier évoque Pierre Palmade (vidéo)

Une des questions était : « Quelle est votre meilleure imitation ? » Ce à quoi Pierre Niney a répondu : « Je vais vous dire un truc catastrophique… ma meilleure imitation, c’est Pierre Palmade. » S’installe alors un léger malaise. « Ah non, non, on va passer à autre chose », répond Virginie Efira.

Et Pierre Niney de s’expliquer : « Non mais attends, c’est terrible, ce qui se passe est horrible. Les gens le savent parce que je l’ai déjà fait plusieurs fois. Des gens me disent de faire Pierre Palmade, je ne vais plus jamais faire cette imitation. »