Les brèves omnisports carolos: du badminton, de la balle pelote et du hockey au menu

Hockey in line : c’est la fête ce week-end à Beaumont Les Chap’s de Beaumont accueillent ce samedi les finales de la Coupe de Belgique.

Par la rédaction

On attend du monde, ce samedi, à Beaumont, où se dérouleront les finales de Coupe de Belgique de hockey in line (petite finale à 17h30, grande finale à 19h40). Le comité beaumontois se plie en quatre pour faire de cet événement une grande fête, un tournoi U10 et U12 étant organisé au complexe sportif avant le grand rendez-vous.

Dimanche, le club sera toujours en effervescence puisque deux rencontres de son équipe de D3 sont prévues à 10h30 (contre les Dogs d’Eeklo) et 13h30 (face aux Phoenix de Lasne).

Ma.St.