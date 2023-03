«Perfect Addiction»: vengeance très sexy dans le nouveau film sulfureux de Prime Video

Par la réalisatrice de la chaude saga « After », « Perfect Addiction » suit une entraîneuse de boxe qui découvre que son petit ami, champion en titre, la trompe avec sa sœur. Elle décide alors de se venger en se rapprochant du seul homme capable de détrôner celui qui lui a brisé le cœur.

Au casting de « Perfect Addiction », on retrouve Ross Butler, vu dans la série « 13 Reasons Why », mais aussi Kiana Madeira, vue dans la saga « After », ainsi que « Fear Street ».