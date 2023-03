Test – Kirby’s Return to Dream Land Deluxe: un remake très amusant, mais pas vraiment deluxe

Douze ans après Kirby’s Adventure Wii, Nintendo a décidé de donner un coup de lifting à son jeu de plateforme pour le porter sur Switch sous le nom Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Niveau contenu de base, ce remake n’apporte donc jusque-là aucune surprise. L’aventure est la même, avec les mêmes niveaux, les mêmes ennemis, objets, etc. Le mode difficile se débloque toujours à la fin et l’Arène est aussi présente. Mais alors, qu’est-ce qui change ? D’abord, qui dit remake, dit mise à jour des graphismes. Et il faut dire que le jeu éblouit au premier coup d’œil. Les textures sont au top, les couleurs bien vives et les animations en arrière-plan sont nettes. Mine de rien, cela apporte beaucoup au plaisir de réaliser cette aventure tout de même assez courte (6h) et trop facile. Car, oui, le jeu est surtout destiné aux débutants (enfants comme adultes) et aux fans de Kirby. Les niveaux se parcourent sans problème, les bosses ne font pas long feu et les objets à ramasser sont assez évidents à trouver.

Facile mais amusant Ce qui fait la force du titre, c’est surtout son gameplay très amusant. Kirby peut évidemment aspirer tout un tas d’objets et d’ennemis pour se transformer, ce qui change sa manière de jouer. Et ce remake offre deux nouvelles transformations par rapport au jeu original. Contrôler la petite boule rose est très fluide, les niveaux sont tous différents et on ne voit pas le temps passer tellement c’est plaisant.

Il est aussi possible de jouer jusqu’à quatre en local, mais malheureusement pas en ligne. Les autres joueurs peuvent choisir différents personnages ou juste opter pour un Kirby d’une autre couleur afin de bénéficier du gameplay basé sur les transformations. Si le jeu est déjà amusant en solo, il l’est évidemment d’autant plus en multi où l’on passe beaucoup de temps à aspirer ses compagnons pour rigoler.

Un épilogue inédit L’histoire de Kirby’s Return to Dream Land Deluxe raconte la venue de Magolor, qui s’est écrasé avec son vaisseau spatial. Kirby et ses amis partent donc à la recherche des pièces manquantes pour faire repartir l’appareil. Une fois l’aventure principale finie, ce remake débloque un épilogue inédit où Magolor est jouable. Et son gameplay diffère de celui de Kirby, avec une dimension un peu plus RPG puisqu’il est possible d’améliorer les compétences du personnage. Ce niveau bonus se finit en deux ou trois heures. Ce n’est pas très long, mais ça vient un peu compléter la pauvre durée de vie de l’histoire principale et ça ajoute de la diversité avec un contenu au moins autant amusant. Du fun au parc Magoland La meilleure partie de ce remake est sans aucun doute le parc Magoland. Il s’agit d’un parc d’attractions proposant dix mini-jeux tous aussi fun les uns que les autres : lancé de shuriken, combat de samouraïs, combat au fusil laser, etc. De nouveau, on peut y jouer en solo avec l’ordinateur ou avec trois amis. Tous ces mini-jeux sont très amusants et on prend vite plaisir à les enchaîner ou bien à corser le défi en choisissant parmi les trois difficultés, sachant que la troisième est particulièrement dure. Au final, on fait quand même assez vite le tour du parc. Cinq mini-jeux en plus n’auraient pas été de refus, pour prolonger le plaisir. Car le contenu ne permet pas d’y passer une soirée comme peut le faire un Mario Party. Et de nouveau, il est très regrettable qu’on ne puisse pas jouer en ligne, sauf pour le combat de samouraïs où on affronte 99 autres vrais joueurs.