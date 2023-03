«Je ne peux pas payer»: victime d’une arnaque, une vedette de «Familles nombreuses, la vie en XXL» lance un appel à l’aide

Ce mercredi 22 mars, une ancienne vedette de l’émission de TF1, « Familles nombreuses : la vie en XXL », a annoncé une mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux. Justine Cordule a été victime d’une arnaque. « Bon, ça ne sert à rien de chercher plus loin. Nous nous sommes fait arnaquer, tout simplement ! », écrit-elle, avant d’expliquer, plus tard, ce qu’il s’est passé concernant sa voiture.

« Aujourd’hui, nous venons d’apprendre que la panne vient de la pompe à injection ! On en a au moins pour 3 000 euros, soit le prix du véhicule à ce jour ! », explique la chérie de Steeve Cordule, qui lance un appel à l’aide : « Je ne peux pas faire les réparations. Ce ne sont peut-être que 3 000 euros (pour certains) mais je ne peux pas ! Est-ce que quelqu’un s’y connaît et pourrait me dire s’il est possible de se retourner contre le vendeur ? »