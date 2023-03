270 logements créés dans la rue Neuve en 10 ans

La Ville octroie des primes aux propriétaires qui créent un accès séparé à côté de leur commerce, une intervention nécessaire pour rendre les étages habitables. « Nous ne pouvons simplement pas nous permettre de laisser ces étages vides : notre population augmente et le logement abordable est un défi majeur pour de plus en plus d’habitants. Cette année encore, les propriétaires peuvent demander une prime à la Ville de Bruxelles pour créer un accès séparé : nous espérons ainsi augmenter encore l'offre de logements dans le centre-ville. », confie Ans Persoons, échevine de l’Urbanisme (one.brussels-Vooruit):

Les étages vides au-dessus des commerces ont pris historiquement de plus en plus d’ampleur. Dans le passé, les commerçants étaient souvent propriétaires de l'ensemble du bâtiment et vivaient eux-mêmes au-dessus de leur magasin. Un accès séparé pour l’habitat n'était donc pas indispensable à l'époque. Dans les années 1950, avec la construction de la Jonction Nord-Midi, beaucoup d’habitants ont quitté le centre-ville. L’activité commerciale a également évolué : de la vente de produits artisanaux vers la vente de produits standardisés. Les commerçants n’habitent alors plus au-dessus de leur commerce. Les étages des bâtiments se vident et sont transformés en lieu de stockage ou de bureaux. Dans certains cas, les propriétaires ont également choisi de supprimer l'entrée séparée pour bénéficier d'un espace de vente et d’une vitrine supplémentaire. Cette intervention a souvent été utilisée dans la rue Neuve. Par conséquent, jusqu'à il y a quelques années, on trouvait presque exclusivement des magasins avec des étages vides.

Dans un contexte démographique de plus en plus dense en centre urbain, le potentiel de créer du logement aux étages des commerces est énorme. « Avec de plus en plus d’habitants pour la Ville de Bruxelles, l’offre en logement doit pouvoir suivre. Cette prime a pour but de faire en sorte que les étages qui pour l’instant sont inoccupés puissent être proposés comme logements aux Bruxellois. Cela ne va pas uniquement améliorer notre offre, mais également renforcer la sécurité dans certaines rues qui sont actuellement parfois désertes la nuit. », poursuite le bourgmestre Philippe Close (PS).

Taxe L’outil dissuasif : la taxe. Elle porte sur les immeubles inoccupés, à l’abandon ou négligés. Les montants sont proportionnels à la surface du bâtiment et sont perçus progressivement.