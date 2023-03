La mise à l’honneur d’une valeur liégeoise: la solidarité

Comme média local, La Meuse veut aussi et surtout être le moteur de la région liégeoise. « Donner le ton », comme on dit dans le jargon. Mais aussi mettre en avant les actualités positives, les avancées, les découvertes, les sujets insolites. Informer est notre métier. Chaque jour, nous tentons de vous donner au mieux les nouvelles de votre région dans tous les domaines (judiciaire, politique, sport, culture, économie, commerces, social, société, santé, vie locale…). Et chaque jour, nous avons l’opportunité de mettre en valeur celles et ceux « qui font Liège ». Lire aussi Valéry Dvoinikov a été plébiscité «Liégeois de l’Année 2022» par les lecteurs de La Meuse pour s’être occupé de 200 familles ukrainiennes à Liège Tel est la raison d’être du « Liégeois de l’Année », cet événement devenu incontournable porté par notre rédaction qui vise, chaque année, à récompenser des Liégeoises et des Liégeois qui « en valent la peine ».

En ces temps troublés, il a plus que jamais toute sa raison d’être. Mettre en avant celles et ceux qui innovent, qui réussissent, qui font parler de Liège au-delà de nos frontières principautaires par leurs actions positives permet d’apporter une touche d’optimisme. La création d’une école internationale de danse, une société leader mondial dans son domaine, un chef reconnu au niveau national ou encore des femmes sur le devant de la scène sont autant de choses dont Liège et sa région peuvent – doivent – être fières !