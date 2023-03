Un homme se présente au domicile de Rihanna pour la demander en mariage, avant d’être arrêté par la police (photo)

Rihanna ne cesse de faire parler d’elle depuis son incroyable performance à la mi-temps du Super Bowl, le 12 février dernier, lors de laquelle elle annonçait être enceinte de son second enfant, avec un baby bump déjà bien prononcé. Le mariage avec A$ap Rocky ne devrait plus trop tarder.

Évidemment, l’homme a été stoppé dans son élan par la sécurité, qui a appelé la police. Ce fan manifestement conquis par Rihanna (et on peut le comprendre), a été arrêté. Il lui a été demandé de ne plus jamais revenir.