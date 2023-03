«Agissez pour le climat maintenant»: des chercheurs mènent une action surprise pour le climat à Louvain-la-Neuve

En utilisant des photocopies de leurs publications, ils ont tracé à la colle et au pinceau un grand « Act 4 climate now » (Agissez pour le climat maintenant) sur la façade de l’auditoire des Sciences. Il s’agit de marquer l’approche du jour du dépassement en Belgique, et surtout de faire passer un message aux responsables politiques qui ne semblent pas prendre en compte la gravité de la situation, pourtant objectivées par les travaux des scientifiques.

Le jour du dépassement, c’est-à-dire le jour de l’année où les ressources renouvelables sont épuisées par la production et la consommation, interviendra la semaine prochaine en Belgique et en juillet au niveau mondial, l’empreinte écologique faible des pays les plus pauvres compensant celle des pays les plus riches. Les membres du collectif évoquent aussi, pour expliquer le moment choisi pour cette action, la remise du dernier rapport de synthèse du GIEC, qui confirme la gravité des dérèglements climatiques et pointe des objectifs trop peu ambitieux pour produire des améliorations significatives.