C’est l’événement-phare ici, à Châtelet, annoncé par les soumonces déjà entamées et qui se tiendront encore ce week-end. C’est que l’on est déjà à dix jours, pas plus, de la traditionnelle Cavalcade, un cortège chamarré, bariolé, où les deux sociétés de gilles locales, la société Royale et celle des Faubourgeois, battront et tiendront le haut du pavé.

L’année dernière, la Cavalcade de Châtelet avait été une des premières à reprendre pour de bon, après deux années liées à la crise sanitaire : le public avait répondu présent, « et il en sera de même pour cette nouvelle édition », espère-t-on du côté de l’ASBL Châtelet Centreville, maîtresse-d’œuvre de l’événement.